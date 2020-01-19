FRANK "PANCHO" GONZALEZ

Frank was born Dec. 11, 1928 in Mescal, AZ, and passed away peacefully on Jan. 13, 2020, surrounded by his family.
Frank is survived by Frances, his wife of 72 years; children Ted Gonzalez (Martha), Frank Gonzalez Jr., Frances Villa, Victor Gonzalez Sr., Leticia Matus (Rene), Arthur Gonzalez (Clara); 15 grandchildren; 29 great-grandchildren; sisters Margaret Gonzalez and Olga Miranda (Adolfo), brother Alex Gonzalez (Romelia), and many nieces and nephews.
Frank retired from mining after 50 years, and enjoyed his ranch and his horses. His family was his pride and joy.
Mass is set for Friday, Jan. 24, 2020 at 10 a.m. at Our Lady of the Valley, 505 N. La Canada Dr., Green Valley, AZ 85614, with burial to follow at Green Valley Cemetery.