Most of us think of the military service as men and women in uniform that go to fight for the USA, but many of our military are assigned to different duties. My husband Tony Castro had achieved both BA and MS degrees from New York University before he enlisted in the Air Force in 1957.
Tony was a Puerto Rican who was born in the Bronx, New York City, and lived in the ghetto during a portion of his childhood. Tony was assigned to the School of Aerospace Medicine (Brooks AFB in Texas) to work in the cell culture laboratory. He served four years, used his VA benefits to pursue a PhD at Purdue University and later acquired a DVM at University of Minnesota. Through his life’s work as an animal virologist, Tony served his country and its people to the best of his abilities. He passed away in Green Valley on May 24, 2022 at the age of 87.
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